Адвокат Шамсутдинова заявил о намерении обжаловать приговор суда

Руслан Нагиев, адвокат Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев, назвал приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.

Нагиев дал свой комментарий радиостанции «Говорит Москва».

«Почти 25 лет — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Мы считаем, это слишком сурово. Тем более что в действиях нескольких потерпевших материалами дела были установлены противоправные действия. Это безусловное основание для смягчения приговора. И другие обстоятельства говорят о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Получается, что присяжные проявили снисхождение, а суд, на наш взгляд, вынес необоснованно суровое наказание. Да, будем обжаловать», — сказал Руслан Нагиев.

Адвокат добавил, что Шамсутдинов также должен выплатить штрафы по искам потерпевшим и семьям погибших.

«Только-только всё произошло. Текст приговора надо получить, там всё прописано. Суд удовлетворил иски частично. Кому-то 1,3 млн рублей, кому-то 1,5 млн рублей. Это не полные суммы, которые они просили», — пояснил он.

В разговоре с телеканалом «360» адвокат Равиль Тугушев заявил, что в решении суда есть положительный момент — его подзащитный избежал пожизненного срока.

Ранее сообщалось, что военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев.