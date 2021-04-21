Эксперты рассказали о городах, куда россияне стали чаще переезжать ради работы

За два года доля жителей России, переехавших ради работы в другой регион, выросла на 4% и достигла 35%. В целом трудиться вдали от дома готовы 73% россиян, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования кадрового агентства «Рекадро».

Выяснилось, что люди всё чаще устраиваются на работу в Москву (43% в 2021 году, +4% за два года), Санкт-Петербург (17%, -2%), Краснодар (12%, +6%), Сочи (9%, +5%), Казань (9%, +1%) и ряд других городов.

Возможность работать дистанционно позволила вернуться на малую родину 24% из тех, кто прежде трудился вдали от дома.

По словам аналитиков, больше половины переехавших работников смогли закрепиться на новом месте, их доля выросла за два года на 15%.

«Терпят фиаско и возвращаются домой 19% отважившихся на переезд в другой город», — отметили специалисты.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.