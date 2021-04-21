Эксперты рассказали о городах, куда россияне стали чаще переезжать ради работы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования кадрового агентства «Рекадро».
Выяснилось, что люди всё чаще устраиваются на работу в Москву (43% в 2021 году, +4% за два года), Санкт-Петербург (17%, -2%), Краснодар (12%, +6%), Сочи (9%, +5%), Казань (9%, +1%) и ряд других городов.
Возможность работать дистанционно позволила вернуться на малую родину 24% из тех, кто прежде трудился вдали от дома.
По словам аналитиков, больше половины переехавших работников смогли закрепиться на новом месте, их доля выросла за два года на 15%.
«Терпят фиаско и возвращаются домой 19% отважившихся на переезд в другой город», — отметили специалисты.
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