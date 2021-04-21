В Самарской области оценили эффективность программы льготной ипотеки

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвёл итоги реализации программы льготного ипотечного кредитования в регионе.
В Самарской области оценили эффективность программы льготной ипотеки
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

В 2020 году ставка по ипотеке ключевыми банками региона была снижена до 5,8%. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это дало огромный импульс для развития строительной сферы Самарской области. За год рост спроса на недвижимость составил около 28%. При этом удалось сохранить доступность жилья для граждан.

«Именно это условие было ключевым показателем результативности губернаторов Российской Федерации за прошлый год. И здесь Самарская область среди экономически развитых регионов показала наилучший результат. Это соотношение стоимости квадратного метра и среднего дохода семьи», — сказал губернатор.

Он также сообщил, что всего льготным ипотечным кредитованием за год воспользовались свыше 8 тыс. семей. Общая сумма выданных средств превысила 13 млрд рублей.

Как ранее передавало ФАН, инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров оценил программу льготной ипотеки.

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