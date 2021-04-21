В Нижегородской области возбудили дело после гибели двух девочек в пруду

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после пропажи двух сестёр в деревне Кержемок, тела которых позднее обнаружили в пруду. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«20 апреля в вечернее время в деревне Кержемок Шатковского района две девочки пошли гулять. Последний раз их видели около 18:00 возле пруда. Домой девочки не вернулись», — отметили в СК.

По факту безвестного исчезновения двух девочек 2013 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России.

«В ночное время 21 апреля тело одной из пропавших девочек извлечено из пруда. При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», — добавили в ведомстве.

Предположительно, смерть ребёнка наступила в результате асфиксии при утоплении.

Как уточняется, тело второй девочки также было обнаружено в водоёме.

В феврале в Саратовской области прокуратура начала проверку после того, как два мальчика утонули в реке, провалившись под лёд.