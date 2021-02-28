Прокуратура начала проверку после гибели двух братьев на Волге

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В Саратовской области прокуратура начала проверку после того, как два мальчика утонули в реке, провалившись под лёд. Инцидент произошёл 28 февраля, когда группа детей гуляла по набережной в городе Вольске.
Прокуратура начала проверку после гибели двух братьев на Волге
  • РИА Новости

«Один из мальчиков 2014 года рождения вышел на лёд реки Волги (фарватер) на удалении около 400 м от набережной и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться. Однако толщина ледяного покрова не выдержала его, оба мальчика оказались в воде. Находившаяся на берегу девочка бросилась за помощью», — сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия работают спасатели и водолазы областной службы спасения, добавили там. В настоящее время поиск тел детей продолжается.

Ранее в Ставропольском крае наградили мужчину, спасшего провалившегося под лёд ребёнка.

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