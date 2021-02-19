В Ставропольском крае наградили мужчину, спасшего провалившегося под лёд ребёнка

Житель Ставропольского края получил благодарность за спасение провалившегося под лёд мальчика.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 2 февраля. Житель Кисловодска Юрий Никитин возвращался с рыбалки, когда услышал крики о помощи. Мужчина бросился в воду и спас десятилетнего мальчика, провалившегося под лёд.

«Этот отважный поступок станет примером для всех людей, а детей и подростков научит слушаться старших и помнить об основных правилах безопасности жизнедеятельности», — отметил Роман Ткаченко, руководитель следственного отдела СУ СК России в Кисловодске.

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