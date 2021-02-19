В Ставропольском крае наградили мужчину, спасшего провалившегося под лёд ребёнка

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Житель Ставропольского края получил благодарность за спасение провалившегося под лёд мальчика.
В Ставропольском крае наградили мужчину, спасшего провалившегося под лёд ребёнка
  • © СУ СКР по Ставропольскому краю

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 2 февраля. Житель Кисловодска Юрий Никитин возвращался с рыбалки, когда услышал крики о помощи. Мужчина бросился в воду и спас десятилетнего мальчика, провалившегося под лёд.

«Этот отважный поступок станет примером для всех людей, а детей и подростков научит слушаться старших и помнить об основных правилах безопасности жизнедеятельности», — отметил Роман Ткаченко, руководитель следственного отдела СУ СК России в Кисловодске.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что школьника из Тульской области наградили за спасение сноубордиста в Красной Поляне.

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