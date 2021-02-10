Школьника из Тульской области наградили за спасение сноубордиста в Красной Поляне

В администрации Тульской области наградили 13-летнего школьника Ивана Зимина за спасение сноубордиста в Красной Поляне.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Инцидент произошёл в конце января. Сноубордист провалился глубоко под снег. Зимин заметил яркие оранжевые перчатки и вместе с отцом помог пострадавшему.

Когда семья вернулась из Сочи в Тулу, их пригласили на приём к губернатору Алексею Дюмину. Глава региона поблагодарил подростка за спасение сноубордиста.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.