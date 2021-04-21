Правительство Приморья утвердило изменения в закон о краевом бюджете на 2021 год

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Изменения в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» рассмотрены и приняты депутатами законодательного собрания на заседании 21 апреля.
Правительство Приморья утвердило изменения в закон о краевом бюджете на 2021 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Законопроект представила депутатам председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Она отметила, что главные причины внесения изменений в бюджет — увеличение налоговых и неналоговых доходов на 1,1 млрд рублей и финансовой помощи из федерального бюджета на 971 млн рублей.

Федеральные средства будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на реализацию социального развития центров экономического роста, создание дополнительных мест для дошкольников, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса, а также строительство и ремонт автодорог.

С учётом внесённых изменений дефицит краевого бюджета составил 8 млрд рублей.

Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.

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