Правительство Приморья утвердило изменения в закон о краевом бюджете на 2021 год
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Законопроект представила депутатам председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Она отметила, что главные причины внесения изменений в бюджет — увеличение налоговых и неналоговых доходов на 1,1 млрд рублей и финансовой помощи из федерального бюджета на 971 млн рублей.
Федеральные средства будут направлены на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на реализацию социального развития центров экономического роста, создание дополнительных мест для дошкольников, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса, а также строительство и ремонт автодорог.
С учётом внесённых изменений дефицит краевого бюджета составил 8 млрд рублей.
Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.