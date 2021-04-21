В Москве продлён срок приёма заявок на премию имени Н. Островского

Приём заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского продлится в столице до 1 сентября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Ежегодно вручается десять премий имени Николая Островского. Каждый победитель получает диплом, нагрудный знак и медаль, а также вознаграждение в размере 150 тыс. рублей. В нынешнем году победителей наградят 3 декабря, в Международный день инвалидов.

Награду присуждают горожанам с ограниченными возможностями здоровья за достижения в области культуры, а также вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве.

Ранее, как сообщал канал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.