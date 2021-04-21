Московский онкологический форум пройдёт в столице в мае

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В Центральном манеже 20 и 21 мая состоится Московский онкологический форум.
Московский онкологический форум пройдёт в столице в мае
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия российские и зарубежные эксперты представят новейшие достижения в области лечения раковых заболеваний. На форуме пойдёт речь обо всех направлениях онкологической помощи — от патоморфологии до высокотехнологичных медицинских методов.

Как рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время в Москве работают над созданием максимально эффективной системы онкопомощи.

Ранее доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, может ли в России появиться лекарство от рака на основе COVID-19.

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