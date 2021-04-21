В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения
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Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на письмо союза Мишустину.
Предполагается, что россияне, потребляющие более 100 кВт.ч в месяц на человека, будут платить более высокую цену за единицу электроэнергии.
Авторы инициативы считают, что это позволит экономить электричество.
По мнению организации, сокращение потребления поможет решить проблему перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса, пояснили в союзе.
«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт.ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — рассказал председатель союза потребителей Пётр Шелищ.
В союзе уточнили, что региональным властям при этом надо предоставить возможность определять свой норматив. Это позволит устанавливать его, например, в зависимости от географической широты региона, то есть ориентироваться тем самым на длину светового дня в каждом отдельном субъекте страны.
Ранее замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.