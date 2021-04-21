В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения

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Союз потребителей России направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением о переходе на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше нормы устанавливается более высокая плата.
В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на письмо союза Мишустину.

Предполагается, что россияне, потребляющие более 100 кВт.ч в месяц на человека, будут платить более высокую цену за единицу электроэнергии.

Авторы инициативы считают, что это позволит экономить электричество.

По мнению организации, сокращение потребления поможет решить проблему перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса, пояснили в союзе.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт.ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — рассказал председатель союза потребителей Пётр Шелищ.

В союзе уточнили, что региональным властям при этом надо предоставить возможность определять свой норматив. Это позволит устанавливать его, например, в зависимости от географической широты региона, то есть ориентироваться тем самым на длину светового дня в каждом отдельном субъекте страны.

Ранее замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.

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