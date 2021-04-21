В России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию для населения

Союз потребителей России направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением о переходе на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше нормы устанавливается более высокая плата.

Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на письмо союза Мишустину.

Предполагается, что россияне, потребляющие более 100 кВт.ч в месяц на человека, будут платить более высокую цену за единицу электроэнергии.

Авторы инициативы считают, что это позволит экономить электричество.

По мнению организации, сокращение потребления поможет решить проблему перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса, пояснили в союзе.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт.ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — рассказал председатель союза потребителей Пётр Шелищ.

В союзе уточнили, что региональным властям при этом надо предоставить возможность определять свой норматив. Это позволит устанавливать его, например, в зависимости от географической широты региона, то есть ориентироваться тем самым на длину светового дня в каждом отдельном субъекте страны.

Ранее замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.