Роскомнадзор потребовал у Instagram снять ограничения на гимн России
- Reuters
«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook, Inc. снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — говорится в сообщении на сайте службы.
Отмечается, что гимн не является объектом авторских прав.
В службе призвали социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам страны.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор проведёт проверку в отношении сервиса Trello после сообщений об утечке персональных данных россиян.