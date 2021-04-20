Роскомнадзор потребовал у Instagram снять ограничения на гимн России

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram снять ограничения на воспроизведение российского гимна.
Роскомнадзор потребовал у Instagram снять ограничения на гимн России
  • Reuters

«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook, Inc. снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что гимн не является объектом авторских прав.

В службе призвали  социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам страны.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проведёт проверку в отношении сервиса Trello после сообщений об утечке персональных данных россиян.

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