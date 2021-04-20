Роскомнадзор проверит Trello после сообщений об утечке данных россиян
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор проведёт проверку в отношении сервиса Trello в связи с информацией об утечке персональных данных российских граждан. В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с российским законодательством», — заявили в Роскомнадзоре.
Ранее в пресс-службе компании Infosecurity назвали возможные причины появления в открытом доступе данных российских компаний с сервиса Trello. Причиной аналитики считают человеческий фактор, пишут «Известия».