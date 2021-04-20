Эксперт прокомментировал утечку данных российских компаний с сервиса Trello

Заместитель руководителя глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Сергей Новиков прокомментировал появление в открытом доступе данных российских компаний с сервиса Trello.

«Использование таких бесплатных сервисов сопряжено с некоторыми рисками. Данные в них передаются по нешифрованному каналу, а значит, могут быть перехвачены злоумышленниками», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, полученная в ходе утечки конфиденциальная информация может быть продана в даркнете и впоследствии использована для атак на компанию.

Как считает Новиков, нужно работать только в платных аналогах таких сервисов с функцией шифрования передаваемых данных.

Эксперт также посоветовал не размещать на бесплатных сервисах для совместной работы конфиденциальные сведения. Руководству компаний рекомендуется регулярно повышать цифровую грамотность сотрудников.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проведёт проверку в отношении сервиса Trello после сообщений об утечке персональных данных россиян.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.