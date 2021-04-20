В Петербурге возбудили дело из-за нападения женщины с ножом на ребёнка

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту нападения матери на своего сына с ножом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает СК России.
В Петербурге возбудили дело из-за нападения женщины с ножом на ребёнка
  • РИА Новости

«Из материалов уголовного дела следует, что 28-летняя местная жительница 18 апреля 2021 года в квартире одного из домов, расположенных во Фрунзенском районе, по неустановленным мотивам нанесла удары ножом своему сыну 2011 года рождения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ребёнок доставлен в местную больницу, ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

Женщина изолирована и помещена в психиатрическую больницу.

Ранее полицейский, который приехал в одну из казанских квартир по вызову, вынужден был применить табельное оружие после того, как хозяин дома напал на правоохранителей с ножом, дебошир скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить