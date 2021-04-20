В Петербурге возбудили дело из-за нападения женщины с ножом на ребёнка

Уголовное дело возбуждено по факту нападения матери на своего сына с ножом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает СК России.

«Из материалов уголовного дела следует, что 28-летняя местная жительница 18 апреля 2021 года в квартире одного из домов, расположенных во Фрунзенском районе, по неустановленным мотивам нанесла удары ножом своему сыну 2011 года рождения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ребёнок доставлен в местную больницу, ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

Женщина изолирована и помещена в психиатрическую больницу.

Ранее полицейский, который приехал в одну из казанских квартир по вызову, вынужден был применить табельное оружие после того, как хозяин дома напал на правоохранителей с ножом, дебошир скончался.