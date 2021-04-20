Эксперт дал рекомендации по вложению в золото

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Аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский дал рекомендации по вложению в золото.
Эксперт дал рекомендации по вложению в золото
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«Если вы не хотите связываться с биржей и налогообложением, можно купить золотые инвестиционные монеты. Для долгосрочных инвестиций это самый лучший вариант с точки зрения цена — качество», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, монеты всегда ликвидны.

Как прогнозирует эксперт, из-за фактора сезонности золото может продолжить дорожать до августа. Голубовский пояснил, что если оно преодолеет ценовой порог в $1860 за тройскую унцию, то и дальше пойдёт в рост.

При инвестировании в такое золото эксперт рекомендует проявлять аккуратность.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.

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