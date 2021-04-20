Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин и кубинский президент Мигель Диас-Канель провели переговоры по телефону. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что Путин тепло поздравил Диаса-Канеля с избранием на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, а также «с отмечаемым сегодня днём рождения кубинского лидера» и передал дружеский привет Раулю Кастро.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнёрства между Россией и Кубой. Президенты подчеркнули важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях.

«Выражена готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — заявили в Кремле.

Также стороны договорились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах.

16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро сообщил, что покидает пост руководителя партии.

Диас-Канель был избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии.