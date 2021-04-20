Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы
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В сообщении говорится, что Путин тепло поздравил Диаса-Канеля с избранием на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, а также «с отмечаемым сегодня днём рождения кубинского лидера» и передал дружеский привет Раулю Кастро.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнёрства между Россией и Кубой. Президенты подчеркнули важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях.
«Выражена готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — заявили в Кремле.
Также стороны договорились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах.
16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро сообщил, что покидает пост руководителя партии.
Диас-Канель был избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии.