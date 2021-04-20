Эксперт прокомментировал ситуацию с незарегистрированными автомобилями
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«Если автомобиль приобрёл не законопослушный гражданин, то можно ожидать самых разных происшествий, в том числе и со смертельным исходом. Из-за этой проблемы многие люди при продаже своего авто выставляли условие: либо переоформление состоится в день продажи, либо сделка не состоится», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, с момента продажи предыдущие владельцы уже не несут ответственности за машину.
Как отметил Солдунов, стали типичными ситуации, когда происходят ДТП, и невозможно взыскать штраф с владельца автотранспорта.
«Необходимо проработать этот вопрос. Сделать процедуру переоформления практически моментальной. К примеру, на основе баз данных можно разработать соответствующее приложение», — считает эксперт.
Ранее специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform дал советы по покупке первой машины.