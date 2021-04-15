Автоэксперт дал советы по покупке первой машины

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Специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков дал советы по покупке первой машины.
Автоэксперт дал советы по покупке первой машины
  • Pixabay

«Во-первых, покупая первый автомобиль, да и вообще автомобиль, желательно обращаться к автоэкспертам, автоподборщикам. Особенно если речь идёт о подержанной машине», — заявил он в беседе с Newinform.

Как считает Мостаков, автомобиль должен быть недорогим и простым в обслуживании, но при этом надёжным, соответствующим потребностям водителя.

«Если покупаете новую машину, то надо правильно выбрать её марку и комплектацию», — советует он.

В случае с подержанным автомобилем эксперт рекомендует проводить осмотр со специалистом, обращать внимание на пробег, состояние, а также проверять всю подноготную по автотеке.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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