В Минобороны рассказали детали пролёта Ту-160 над Балтийским морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря. Как заявили в Минобороны России, на отдельных этапах их сопровождали самолёты европейских стран.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Военно-морского флота», — приводит ТАСС сообщение.

В Минобороны уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.

Ранее стало известно, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 выполнили полёт над нейтральными водами Северного, Норвежского и Баренцева морей, а также над акваторией северо-восточной Атлантики.