Два российских Ту-142 выполнили полёт над Северным и Норвежским морями

Два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 выполнили полёт над нейтральными водами Северного, Норвежского и Баренцева морей, а также над акваторией северо-восточной Атлантики, сообщает ТАСС со ссылкой на Северный флот.

На начальном отрезке полёта над Баренцевым морем самолёты Ту-142 сопровождали истребители Су-33.

«За время полёта противолодочных самолётов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолёты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», — говорится в сообщении.

Общая продолжительность полёта составила около 11 часов.

Ранее два стратегических ракетоносца России Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.