Два российских Ту-142 выполнили полёт над Северным и Норвежским морями

Короткая ссылка
Два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 выполнили полёт над нейтральными водами Северного, Норвежского и Баренцева морей, а также над акваторией северо-восточной Атлантики, сообщает ТАСС со ссылкой на Северный флот.
Два российских Ту-142 выполнили полёт над Северным и Норвежским морями
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

На начальном отрезке полёта над Баренцевым морем самолёты Ту-142 сопровождали истребители Су-33.

«За время полёта противолодочных самолётов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолёты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», —  говорится в сообщении.

Общая продолжительность полёта составила около 11 часов.

Ранее два стратегических ракетоносца России Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить