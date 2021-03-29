Два российских Ту-142 выполнили полёт над Северным и Норвежским морями
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На начальном отрезке полёта над Баренцевым морем самолёты Ту-142 сопровождали истребители Су-33.
«За время полёта противолодочных самолётов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолёты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», — говорится в сообщении.
Общая продолжительность полёта составила около 11 часов.
Ранее два стратегических ракетоносца России Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями.