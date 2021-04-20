Автоэксперт дал советы по покупке машины

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по покупке машины.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что лучше приобрести новый автомобиль, если человек живёт в мегаполисе.

«Это будет дешевле, нежели эксплуатировать старый. Если не разбираетесь в машине и сами не умеете чинить, то только новый транспорт не даст проблем. Дорого обслуживать в мегаполисе бывшие в употреблении иномарки», — пояснил Субботин.

По его словам, для подержанной машины высокого класса нужно постоянно заказывать дорогие детали.

Как считает эксперт, такой автомобиль и уход за ним должны стать хобби или смыслом жизни, поскольку будет потрачено очень много денег.

Ранее специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform дал советы по покупке первой машины.