В РСТ прокомментировали возможность возобновления авиасообщения с Египтом

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в случае возобновления чартерных рейсов из России в Египет это станет эффективным и выгодным решением как для туроператоров, так и для отдыхающих.

Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «360».

«Думаю, что это, конечно, не полная замена Турции. Но это будет очень своевременная мера и эффективная. Надо учитывать, что российские туристы ждут бюджетного Египта и безопасного. Поэтому надеюсь, что все меры, которые проводились в течение полутора лет, обеспечили это. Тем более количество вылетающих в Египет через третьи страны увеличилось. Уверен, что и для операторов, и для туристов это направление будет востребовано», — рассказал Барзыкин.

Он отметил, что, вероятно, туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию.

Ранее Юрий Барзыкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.