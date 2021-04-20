Задержан глава Депздрава Орловской области

Короткая ссылка
Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области задержан, его подозревают в превышении должностных полномочий.
Задержан глава Депздрава Орловской области
  • © РИА Новости

«Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов, представленных прокуратурой области в порядке ст. 37 УПК России, и результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области и его подчинённого», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что руководитель Депздрава задержан как подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения.

В отношении задержанного и его подчинённых идут следственные действия.

Ранее Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селютина. Он подозревается в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзамена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить