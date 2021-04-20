Задержан глава Депздрава Орловской области

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области задержан, его подозревают в превышении должностных полномочий.

«Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов, представленных прокуратурой области в порядке ст. 37 УПК России, и результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области и его подчинённого», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что руководитель Депздрава задержан как подозреваемый, решается вопрос о мере пресечения.

В отношении задержанного и его подчинённых идут следственные действия.

Ранее Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селютина. Он подозревается в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзамена.