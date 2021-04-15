Главу ГИБДД в Тюменской области заподозрили в получении взяток
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Также в СК сообщили о задержании его посредника.
Как установило следствие, через посредника, который получал деньги, граждане обращались к начальнику ГИБДД, чтобы получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов.
«Тот давал незаконные указания своим подчинённым о приёме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения», — говорится в заявлении.
Решается вопрос о мере пресечения обоим подозреваемым.
Ранее в Москве бывшие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД были приговорены к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 15 млн рублей.