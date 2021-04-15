Главу ГИБДД в Тюменской области заподозрили в получении взяток

Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селютина. Он подозревается в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзамена.

Также в СК сообщили о задержании его посредника.

Как установило следствие, через посредника, который получал деньги, граждане обращались к начальнику ГИБДД, чтобы получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов.

«Тот давал незаконные указания своим подчинённым о приёме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения», — говорится в заявлении.

Решается вопрос о мере пресечения обоим подозреваемым.

Ранее в Москве бывшие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД были приговорены к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 15 млн рублей.