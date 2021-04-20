Шойгу объяснил наращивание сил ЮВО
- РИА Новости
По его словам, в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья наблюдается нестабильное положение дел.
«Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — цитирует ТАСС Шойгу.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.