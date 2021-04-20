Шойгу объяснил наращивание сил ЮВО

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Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются в связи с попытками НАТО препятствовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу объяснил наращивание сил ЮВО
  • РИА Новости

По его словам, в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья наблюдается нестабильное положение дел.

«Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — цитирует ТАСС Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.

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