Шойгу объяснил наращивание сил ЮВО

Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются в связи с попытками НАТО препятствовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья наблюдается нестабильное положение дел.

«Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — цитирует ТАСС Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.