Опрос: около трети россиян готовы платить за видеорингтон на смартфоне

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Согласно результатам опроса, проведённого компанией Huawei в России и СНГ, 28,8% граждан, пользующихся услугами сотовой связи, готовы платить за видеорингтон (Video Ring back Tone или Video RBT) порядка 30—90 рублей в месяц.
Опрос: около трети россиян готовы платить за видеорингтон на смартфоне
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Видеорингтоном является короткий видеоролик, выбранный или созданный абонентом, который воспроизводится у звонящего во время соединения. Всего услугой Video RBT хотели бы пользоваться 82,7% респондентов.

В вопросе об источниках видеороликов для рингтона 78,8% предпочли бы устанавливать собственный видеоконтент. Готовые ролики из социальной сети TikTok готовы установить 5,8% опрошенных, из библиотеки роликов оператора услуг связи — 15,4%.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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