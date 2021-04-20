Опрос: около трети россиян готовы платить за видеорингтон на смартфоне

Согласно результатам опроса, проведённого компанией Huawei в России и СНГ, 28,8% граждан, пользующихся услугами сотовой связи, готовы платить за видеорингтон (Video Ring back Tone или Video RBT) порядка 30—90 рублей в месяц.

Об этом сообщают «Известия».

Видеорингтоном является короткий видеоролик, выбранный или созданный абонентом, который воспроизводится у звонящего во время соединения. Всего услугой Video RBT хотели бы пользоваться 82,7% респондентов.

В вопросе об источниках видеороликов для рингтона 78,8% предпочли бы устанавливать собственный видеоконтент. Готовые ролики из социальной сети TikTok готовы установить 5,8% опрошенных, из библиотеки роликов оператора услуг связи — 15,4%.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.