Опрос: около трети россиян готовы платить за видеорингтон на смартфоне
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Видеорингтоном является короткий видеоролик, выбранный или созданный абонентом, который воспроизводится у звонящего во время соединения. Всего услугой Video RBT хотели бы пользоваться 82,7% респондентов.
В вопросе об источниках видеороликов для рингтона 78,8% предпочли бы устанавливать собственный видеоконтент. Готовые ролики из социальной сети TikTok готовы установить 5,8% опрошенных, из библиотеки роликов оператора услуг связи — 15,4%.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.