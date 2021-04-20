Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт зелёных облигаций

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Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил концепцию выпуска так называемых зелёных облигаций Москвы. Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства города.
Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт зелёных облигаций
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, эмиссия ценных бумаг соблюдает принципы зелёных облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Кроме того, условия соответствуют методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зелёного финансирования в России, выпущенным государственной корпорацией развития ВЭБ России.

Зелёные облигации столицы смогут покупать инвесторы, которые нацелены на экологически ответственное размещение своих средств.

Привлечённые средства власти Москвы планируют направлять на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов, направленных на сокращение выбросов вредных и загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. В частности, речь идёт о реконструкции и строительстве станций и путей БКЛ метрополитена, а также о приобретении электробусов.

В декабре 2020 года глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский оценил ситуацию с состоянием воздуха в городе.

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