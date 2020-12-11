Власти Москвы оценили ситуацию с состоянием воздуха в городе

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский оценил ситуацию с состоянием воздуха в городе.

«За десять лет Москве удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Новый транспортный каркас Москвы обеспечил устойчивое улучшение качества атмосферного воздуха», — цитирует чиновника bfm.ru.

Как отметил Кульбачевский, с 2011 года зафиксировано существенное улучшение состояния атмосферного воздуха у автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в три раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1.

По словам главы департамента, главный фактор улучшения качества воздуха — крупнейшая среди мегаполисов Европы программа развития транспортного каркаса.

«Масштаб уже проделанной работы характеризуют следующие цифры: с 2011 года в Москве построено больше 1000 км дорог; проведена реконструкция 15 вылетных магистралей города со строительством 17 развязок на МКАД, дублёров, организацией бессветофорного режима движения», — сообщил он.

Также возведено 292 транспортных сооружения, в числе которых мосты, тоннели и эстакады.

Скорость движения транспорта на ключевых магистралях в часы пик возросла на 64,7% — с 17 км/ч в 2012 году до 28 км/ч в 2019-м.

Что касается общественного транспорта, то с 2011 года в столице ввели 301,4 км линий метро и 145 станций, в том числе 56 в метро, 31 на Московском центральном кольце (МЦК) и 58 — на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД).

Ранее сообщалось, что в Москве создали оперштаб по вопросам минимизации неприятных запахов.