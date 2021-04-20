Минздрав предложил включить вакцинацию от Эболы в календарь прививок
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава.
«Новеллами календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям является включение в него вакцинации против лихорадки Эбола лиц, выезжающих за пределы Российской Федерации в энзоотичные по лихорадке Эбола страны (регионы), лиц, работающих с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола», — говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом также предлагается включение в календарь прививок по эпидемическим показаниям вакцинации против коклюша контактных лиц из очагов заболевания, ранее не болевших, не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против коклюша.
Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что вакцинация населения от лихорадки Эбола началась на юго-востоке Гвинеи, где произошла вспышка данного заболевания.