Минздрав предложил включить вакцинацию от Эболы в календарь прививок

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Минздрав России предлагает включить вакцинацию от лихорадки Эбола в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям.
Минздрав предложил включить вакцинацию от Эболы в календарь прививок
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава.

«Новеллами календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям является включение в него вакцинации против лихорадки Эбола лиц, выезжающих за пределы Российской Федерации в энзоотичные по лихорадке Эбола страны (регионы), лиц, работающих с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом также предлагается включение в календарь прививок по эпидемическим показаниям вакцинации против коклюша контактных лиц из очагов заболевания, ранее не болевших, не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против коклюша.

Ранее представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что вакцинация населения от лихорадки Эбола началась на юго-востоке Гвинеи, где произошла вспышка данного заболевания.

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