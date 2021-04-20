Прокуратура заявила о доказательствах экстремистской деятельности ФБК

Прокуратура Москвы намерена добиваться в судебном порядке ликвидации и запрета деятельности Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Алексея Навального.

«В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путём призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путём попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность», — цитирует РИА Новости релиз ведомства.

19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.