Прокуратура заявила о доказательствах экстремистской деятельности ФБК

Короткая ссылка
Прокуратура Москвы намерена добиваться в судебном порядке ликвидации и запрета деятельности Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Алексея Навального.
Прокуратура заявила о доказательствах экстремистской деятельности ФБК
  • РИА Новости

«В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путём призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путём попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность», — цитирует РИА Новости релиз ведомства.

19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить