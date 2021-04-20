Эксперты назвали возраст подержанных смартфонов, которые россияне чаще всего выставляют на продажу
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Объявления «ВКонтакте» (имеет общую базу лотов с платформой «Юла»).
Доля таких объявлений составила около 33%.
В четверти сообщений о продаже подержанных смартфонов говорится, что устройством пользовались полгода.
По оценке специалистов сервиса Mail.Ru Group, в I квартале 2021 года смартфоны на ОС Android продавались на вторичном рынке в два раза чаще, чем iPhone.
При этом больше всего покупателей интересуют подержанные iPhone. Далее по числу поисковых запросов идут модели Samsung из серии Galaxy и Xiaomi из серии Redmi Note.
По статистике «Авито», в топ-5 самых продаваемых телефонов попали iPhone (48% от общих продаж), Samsung (17%), Xiaomi (12%), Honor (7%) и Huawei (5%).
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.