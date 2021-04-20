В Одинцове завершается реконструкция коммунальных сооружений, которую проводят в рамках президентского проекта «Жильё и городская среда». Питьевая вода улучшенного качества поступит в дома ещё 20 тыс. жителей округа в мае.

Об этом сообщает телеканал «360».

Первоначально сдать все работы планировали в конце года, но реконструкцию завершат досрочно. Это сделают по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Всего по губернаторской программе «Чистая вода» за семь лет улучшили ситуацию в домах более 2 млн жителей Подмосковья.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский НПЗ по итогам 2020 года в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод.