В Одинцове завершается реконструкция коммунальных сооружений

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В Одинцове завершается реконструкция коммунальных сооружений, которую проводят в рамках президентского проекта «Жильё и городская среда». Питьевая вода улучшенного качества поступит в дома ещё 20 тыс. жителей округа в мае.
В Одинцове завершается реконструкция коммунальных сооружений
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Первоначально сдать все работы планировали в конце года, но реконструкцию завершат досрочно. Это сделают по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Всего по губернаторской программе «Чистая вода» за семь лет улучшили ситуацию в домах более 2 млн жителей Подмосковья.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский НПЗ по итогам 2020 года в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод.

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