В Одинцове завершается реконструкция коммунальных сооружений
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Об этом сообщает телеканал «360».
Первоначально сдать все работы планировали в конце года, но реконструкцию завершат досрочно. Это сделают по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Всего по губернаторской программе «Чистая вода» за семь лет улучшили ситуацию в домах более 2 млн жителей Подмосковья.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский НПЗ по итогам 2020 года в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод.