Компании Подмосковья смогут принять участие в проекте «Производительность труда»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Она напомнила, что эксперты проекта анализируют работу предприятий, вносят предложения по её оптимизации и помогают повышать эффективность.
«Правительство России допустило к участию в национальном проекте «Производительность труда» предприятия из сферы торговли», — сказала Екатерина Зиновьева.
Решение о включении торговых компаний в список участников принял комитет проекта «Производительность труда» во главе с первым зампредом правительства Андреем Белоусовым.
Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.