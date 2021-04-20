Компании Подмосковья смогут принять участие в проекте «Производительность труда»

Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что две компании из Московской области подали заявки на участие в президентском проекте «Производительность труда».

Об этом сообщает телеканал «360».

Она напомнила, что эксперты проекта анализируют работу предприятий, вносят предложения по её оптимизации и помогают повышать эффективность.

«Правительство России допустило к участию в национальном проекте «Производительность труда» предприятия из сферы торговли», — сказала Екатерина Зиновьева.

Решение о включении торговых компаний в список участников принял комитет проекта «Производительность труда» во главе с первым зампредом правительства Андреем Белоусовым.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.