В Кремле оценили комментарий Захаровой по ситуации с Чехией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой по ситуации с Чехией.

«Абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни пониманию, ни анализу», — ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией МИД России.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова эфире радиостанции «Вести FM» назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом».

Она также заявила, что отказ Чехии раскрывать данные по взрыву во Врбетице в 2014 году является доказательством того, что это фейк.