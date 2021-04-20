В Кремле оценили комментарий Захаровой по ситуации с Чехией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой по ситуации с Чехией.
В Кремле оценили комментарий Захаровой по ситуации с Чехией
  • РИА Новости

«Абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни пониманию, ни анализу», — ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией МИД России.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова эфире радиостанции «Вести FM» назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом»

Она также заявила, что отказ Чехии раскрывать данные по взрыву во Врбетице в 2014 году является доказательством того, что это фейк.

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