В МИД России оценили отказ Чехии раскрыть данные по взрыву во Врбетице

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что отказ Чехии раскрывать данные по взрыву во Врбетице в 2014 году является доказательством того, что это фейк.
В МИД России оценили отказ Чехии раскрыть данные по взрыву во Врбетице
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Товарищи, это и есть доказательство того, что вся эта история — выдуманный, грязный, отвратительный фейк», — цитирует её РИА Новости.

Захарова объяснила, что, когда речь идёт о трагическом случае, официальные лица и соответствующие структуры используют все возможности для выяснения правды.

При этом она отметила, что когда на самом начальном этапе опубликования данной информации ставятся барьеры для получения всей полноты данных, то это свидетельствует от том, что это «традиционный сценарий хайли лайкли».

Ранее Захарова назвала подлостью высылку Чехией российских дипломатов.

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