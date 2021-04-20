В Крыму увеличат количество выездных пунктов вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
«Мы увеличим выездные пункты вакцинации по сёлам. Пропускная способность подтверждена, от 10 тыс. до 12 тыс. человек в сутки. У нас сейчас 7 тыс. человек. Теперь мы увеличиваем мощность до 10 тыс. человек в день», — сказала Романовская в ходе заседания Совета министров республики.
Рабочий день пунктов вакцинации продлят, чтобы как можно больше желающих смогли привиться.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.