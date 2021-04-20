В Крыму увеличат количество выездных пунктов вакцинации

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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская сообщила, что на полуострове планируют увеличить количество выездных пунктов вакцинации от коронавируса.
В Крыму увеличат количество выездных пунктов вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

«Мы увеличим выездные пункты вакцинации по сёлам. Пропускная способность подтверждена, от 10 тыс. до 12 тыс. человек в сутки. У нас сейчас 7 тыс. человек. Теперь мы увеличиваем мощность до 10 тыс. человек в день», — сказала Романовская в ходе заседания Совета министров республики.

Рабочий день пунктов вакцинации продлят, чтобы как можно больше желающих смогли привиться.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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