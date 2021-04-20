В Крыму увеличат количество выездных пунктов вакцинации

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская сообщила, что на полуострове планируют увеличить количество выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

«Мы увеличим выездные пункты вакцинации по сёлам. Пропускная способность подтверждена, от 10 тыс. до 12 тыс. человек в сутки. У нас сейчас 7 тыс. человек. Теперь мы увеличиваем мощность до 10 тыс. человек в день», — сказала Романовская в ходе заседания Совета министров республики.

Рабочий день пунктов вакцинации продлят, чтобы как можно больше желающих смогли привиться.

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