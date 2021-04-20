Власти Томской области объявили о начале пожароопасного сезона

Начало пожароопасного сезона на территории всех лесничеств Томской области объявлено со вторника, 20 апреля.

Об этом пишет сайт vtomske.ru со ссылкой на сообщение «белого дома».

Постановление о начале пожароопасного сезона в Томской области подписал губернатор региона Сергей Жвачкин.

«По статистике, большинство возгораний весной происходит из-за несанкционированных выжиганий сухой травы на полях, придомовых территориях, дачных участках и так далее, несмотря на то что по действующим правилам пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях они запрещены», — отмечают в администрации.

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.