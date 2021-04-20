ГУ МВД предостерегло от участия в незаконной акции в Москве

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ГУ МВД по Москве предостерегло от участия в незаконной акции в столице.
ГУ МВД предостерегло от участия в незаконной акции в Москве
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«ГУ МВД России по городу Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии. Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения действующего законодательства. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится на сайте ведомства.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили об ответственности за выход на незаконные массовые акции и призывы к участию в них.

В ведомстве уточнили, что в сети интернет распространяются сообщения, побуждающие к участию в несогласованных митингах, а также появляются «экстремистские призывы от организаций, в отношении которых прокуратурой Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (ФБК*, Фонд защиты прав граждан**, «Штабы Навального»)».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. 

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