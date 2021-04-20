Жительница рассказала о спасении детей после взрыва газа в доме в Нижегородской области

Одна из жительниц дома в селе Маргуша Нижегородской области, где накануне вечером произошёл взрыв газа, рассказала, что смогла самостоятельно вытащить из-под завалов двух своих детей, а ещё двоих удалось спасти позже.

Об этом сообщает Life.ru.

«Я успела двоих своих вывести, когда вернулась обратно, увидела, как их (детей. — RT) сосед уже пытается достать из-под завалов. Там начало всё гореть, мы начали быстро всё заливать. Меня оттащили, и минут через десять их вынесли живых, я думала, они уже мёртвые», — рассказала женщина.

Она отметила, что в момент инцидента дети по двое находились в разных комнатах. Сама же она шла на кухню, чтобы приготовить еду.

Ранее пресс-служба СК сообщила что двое сотрудников районной газовой службы задержаны после взрыва газа в доме в Нижегородской области.