Жительница рассказала о спасении детей после взрыва газа в доме в Нижегородской области
- © Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Об этом сообщает Life.ru.
«Я успела двоих своих вывести, когда вернулась обратно, увидела, как их (детей. — RT) сосед уже пытается достать из-под завалов. Там начало всё гореть, мы начали быстро всё заливать. Меня оттащили, и минут через десять их вынесли живых, я думала, они уже мёртвые», — рассказала женщина.
Она отметила, что в момент инцидента дети по двое находились в разных комнатах. Сама же она шла на кухню, чтобы приготовить еду.
Ранее пресс-служба СК сообщила что двое сотрудников районной газовой службы задержаны после взрыва газа в доме в Нижегородской области.