Два человека задержаны после взрыва газа в Нижегородской области
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«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, они выполняли работы по обслуживанию данного дома в день ЧП.
По версии следствия, вечером 19 апреля в жилом трёхэтажном доме в селе Маргуша произошло разрушение конструкций. В результате частично обрушились перекрытия двух этажей.
Установлено, что погиб трёхмесячный ребёнок. Пострадали ещё двое малолетних детей и трое взрослых жильцов, все они госпитализированы.