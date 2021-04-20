Два человека задержаны после взрыва газа в Нижегородской области

Два сотрудника районной газовой службы задержаны после взрыва газа в доме в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, они выполняли работы по обслуживанию данного дома в день ЧП.

По версии следствия, вечером 19 апреля в жилом трёхэтажном доме в селе Маргуша произошло разрушение конструкций. В результате частично обрушились перекрытия двух этажей.

Установлено, что погиб трёхмесячный ребёнок. Пострадали ещё двое малолетних детей и трое взрослых жильцов, все они госпитализированы.