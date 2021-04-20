«Ъ»: данные тысяч российских компаний оказались в открытом доступе
Аналитики Infosecurity a Softline company обнаружили, что почти 1 млн публичных досок Trello в настоящее время индексируется поисковыми системами, при этом тысячи из них содержат конфиденциальную информацию.
В Infosecurity рассказали, что в России сервисом пользуется в основном малый и средний бизнес, бывают и представители крупных организаций, в том числе банков.
По словам гендиректора Кирилла Солодовникова, это «иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании».
В марте в Роскомнадзоре заявили о намерении проверить сообщения об утечке данных пользователей бесплатных VPN-приложений.