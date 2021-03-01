Роскомнадзор изучит информацию об утечке данных пользователей VPN-приложений

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В Роскомнадзоре заявили о намерении проверить появившуюся в СМИ информацию об утечке данных пользователей бесплатных VPN-приложений.
Роскомнадзор изучит информацию об утечке данных пользователей VPN-приложений
  • Pixabay

Об этом РИА Новости рассказали в российском ведомстве.

«Информация и обстоятельства проверяются. В соответствии с действующим законодательством в случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен», — сказали в Роскомнадзоре.

Ранее СМИ сообщали, что в интернет попала база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для операционной системы Android.

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