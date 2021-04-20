Очевидцы ЧП в доме в Нижегородской области рассказали подробности инцидента

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Очевидцы взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области рассказали, что некоторым жильцам пришлось спасаться от огня, выпрыгивая из окон.
Очевидцы ЧП в доме в Нижегородской области рассказали подробности инцидента
  • © ГУ МЧС по Нижегородской области

Об этом сообщает Life.ru.

«Выпрыгивали из окошка, не могли никак выйти, там дым. Двоим, мужу с женой, пришлось выпрыгивать, они там переломали себе руки, ноги, их на скорой увезли», — рассказал один из очевидцев.

В результате пожара погиб трёхмесячный мальчик, об этом сообщил дядя погибшего ребёнка. По словам местной жительницы, в квартиру к пострадавшей семье побежала её дочь, которой удалось разбудить мужчину, а также вытащить из здания мать мальчика. По её словам, в это время ребёнок уже не подавал признаков жизни.

Ранее пресс-служба СК сообщила что двое сотрудников районной газовой службы задержаны после взрыва газа в доме в Нижегородской области.

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