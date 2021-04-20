В Удмуртии за сутки выявили 60 случаев коронавируса

По данным оперштаба на утро 20 апреля, в Удмуртии выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции. 79 человек выздоровели.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Прививки от COVID-19 сделали 72 108 жителям республики.

За всё время в Удмуртии зарегистрировано 32 189 случаев заболевания. 28 796 человек выздоровели, 406 — скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 025 214 исследований на наличие коронавирусной инфекции, 1881 из них — за последние сутки.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно эпидемии коронавирусной инфекции в России.