В ХМАО родителям разрешили посещать выпускные в детских садах

Власти ХМАО сняли ограничения на посещение выпускных в детских садах. Соответствующее предложение выдвинула на заседании регионального оперштаба исполняющий обязанности директора Департамента образования и молодёжной политики Снежана Возняк.

Об этом сообщает URA.RU.

«Предлагается разрешить проведение выпускного мероприятия в детских садах с участием родителей, если в организации отсутствуют группы, закрытые на карантин по инфекционным заболеваниям, и по месту жительства участников не выявлено очагов заболевания, в том числе COVID-19», — сообщила Возняк.

Уточняется, что на выпускном могут присутствовать только воспитанники из одной группы и по одному представителю семьи ребёнка.

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