В ХМАО родителям разрешили посещать выпускные в детских садах
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Предлагается разрешить проведение выпускного мероприятия в детских садах с участием родителей, если в организации отсутствуют группы, закрытые на карантин по инфекционным заболеваниям, и по месту жительства участников не выявлено очагов заболевания, в том числе COVID-19», — сообщила Возняк.
Уточняется, что на выпускном могут присутствовать только воспитанники из одной группы и по одному представителю семьи ребёнка.
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