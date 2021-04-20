РЖД разработала всю проектную документацию ВСМ Москва — Казань

Замгендиректора РЖД Андрей Макаров сообщил, что компания разработала всю проектную документацию по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, проект которой был отложен из-за высокой стоимости.

«По ВСМ Москва — Казань документация разработана полностью. Предпоследний этап проекта получил положительное заключение Главгосэкспертизы в марте», — приводит ТАСС его слова.

Макаров отметил, что холдинг ждёт в этом году положительного заключения по последнему участку магистрали до Казани.

Он добавил, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Тула не заложен в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.

Также, по его словам, РЖД готова вернуться к реализации проекта Кызыл — Курагино при необходимости.

Кроме того, Макаров сообщил, что РЖД намерена построить железнодорожную ветку к аэропорту Анапы в 2022 году.

Ранее в Белоруссии заявили о расширении ж/д сообщения с Россией.