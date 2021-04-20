Раздел «Полезные материалы» на mbm.mos.ru за год посмотрели более 72 тысяч раз

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С марта прошлого года раздел «Полезные материалы» на сайте для бизнеса mbm.mos.ru просмотрели более 72 тыс. раз. В этом разделе можно получить сведения о практических инструментах для бизнеса, идеи для старта и ведения собственного дела и советы экспертов.
Раздел «Полезные материалы» на mbm.mos.ru за год посмотрели более 72 тысяч раз
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На портале mbm.mos свыше 20 сервисов для бизнеса, которыми с начала года воспользовались уже более 11 тыс. раз. При этом число просмотров раздела «Полезные материалы» превысило 24 тыс.», — приводятся в материале слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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