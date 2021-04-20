Раздел «Полезные материалы» на mbm.mos.ru за год посмотрели более 72 тысяч раз
- ©mos.ru
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«На портале mbm.mos свыше 20 сервисов для бизнеса, которыми с начала года воспользовались уже более 11 тыс. раз. При этом число просмотров раздела «Полезные материалы» превысило 24 тыс.», — приводятся в материале слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.