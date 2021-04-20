В Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет за повлёкшие гибель пожарных поджоги

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение лишать свободы на срок до десяти лет за поджоги, ставшие причиной гибели пожарных.

«В целом, не говоря о конкретной инициативе, вопрос о дополнительной ответственности в связи с гибелью пожарных в случае умышленного поджога имеет право на существование, он должен быть рассмотрен, и его следует всесторонне обсудить», — считает Нилов.

Депутат отметил, что вопрос увеличения срока ответственности в два раза нужно внимательно изучить.

«Насколько я понимаю, они предлагают повысить ответственность. Я скажу так: надо делать какой-либо вывод тогда, когда будут подготовлены поправки в уголовное законодательство. Здесь же речь идёт о дополнительном квалифицирующем признаке и важна позиция Верховного суда, учитывая правоприменительную практику», — заключил он.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил лишать свободы на срок до десяти лет за поджоги, ставшие причиной гибели пожарных. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.