В России предложили сажать на 10 лет за повлёкшие гибель пожарных поджоги

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил лишать свободы на срок до десяти лет за поджоги, ставшие причиной гибели пожарных. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.

В настоящее время, отметил Курдесов, по ст. 167 Уголовного кодекса предусматривается ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе в результате поджога, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

«Прошу вас оценить целесообразность введения в данную статью нового положения, предусматривающего лишение свободы на срок до десяти лет за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога или иного общеопасного способа, повлёкшее гибель сотрудника спасательных служб», — говорится в письме.

В своём обращении общественный деятель напомнил о крупнейшем пожаре в здании Невской мануфактуры, при ликвидации которого, выполняя свой служебный долг, погиб пожарный.

Позже появилась информация, что одной из возможных причин пожара является поджог.

В результате пожара, начавшегося 12 апреля, пострадали три спасателя, один человек погиб. Кровля Невской мануфактуры обрушилась на площади 10 тыс. кв. м.